Ole Gunnar Solskjaer ha parlato di Paul Pogba e delle dichiarazioni di Mino Raiola sul centrocampista francese. Ecco le sue parole

Ole Gunnar Solkjaer ha parlato in conferenza stampa di Paul Pogba in relazione alle dichiarazioni di Raiola.

«Parlo con i miei giocatori ogni giorno, questo vale anche per Paul. Ciò che mi ha deluso è l’eliminazione dalla Champions League, mentre qualunque cosa dicano gli agenti dei giocatori non mi influenza in alcun modo. Ho già detto il mio pensiero a riguardo».