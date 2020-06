Manchester United, Solskjaer risponde a Keane: «De Gea è il miglior portiere al mondo»

Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha risposto alle accuse di Roy Keane a David De Gea

La scorsa settimana, dopo un errore di De Gea contro il Tottenham, Roy Keane aveva dichiarato: «Lo prenderei a pugni». Oggi, in conferenza stampa, a rispondere all’ex Manchester United è stato l’allenatore de Red Devils Ole Gunnar Solskjaer.

I NUMERI DI DE GEA – «De Gea è il miglior portiere al mondo. Ha subito due gol nelle ultime sette partite. E abbiamo giocato contro City, Chelsea, Tottenham ed Everton. Si è impegnato molto per non subire gol. Le due reti prese erano evitabili, ma David compie anche grandi parate. Ci ha aiutato a vincere molte partite e penso sia il miglior portiere del mondo. Non sta commettendo errori ripetutamente. Si parla di un calciatore che è allo United ormai da nove anni. Ha avuto delle stagioni fantastiche. Non credo sia una brutta gara, o il fatto di avere concesso due gol in sette partite contro le squadre contro cui abbiamo giocato a cambiare il giudizio. Contro il Tottenham, fra l’altro ha compiuto due parate decisive anche dopo aver subito il gol, ciò significa che è mentalmente molto forte».