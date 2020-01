Manchester United, Solskjaer sceglie il nuovo capitano: tocca a Maguire

Manchester United, con l’addio di Young il tecnico Solskjaer sceglie il nuovo capitano. Si tratta del difensore Maguire

L’addio di Ashley Young dal Manchester United, per sposare la causa Inter, ha costretto Solskjaer a scegliere un nuovo capitano per la squadra. La scelta è ricaduta sul difensore Harry Maguire.

Così il tecnico Red Devils sulla decisione: «È un leader. Non sono sorpreso ma certamente impressionato dal suo carisma». Una grande responsabilità per il centrale arrivato in estate dal Leicester.