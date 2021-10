Manchester United, Solskjaer: «Vittoria importante, abbiamo dato il massimo»

Ole Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha commentato la vittoria per 3-0 dei Red Devils contro il Tottenham

Il Manchester United torna a sorridere e batte 3-0 il Tottenham a domicilio. Boccata d’ossigeno per Ole Solskjaer, che in conferenza ha analizzato il successo.

DICHIARAZIONI – «Quando il calcio è il tuo lavoro e conquisti una vittoria, lo spogliatoio è il miglior posto tu ti possa trovare. La scorsa settimana c’era molta delusione nell’aria, ma ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito di dover voltare pagina. Il risultato di oggi è importante, così come aver visto undici giocatori dare il massimo per questo club. Dobbiamo pensare alle prossime partite, dando in campo quello che abbiamo dato contro il Tottenham».