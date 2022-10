Manchester United, Ten Hag: «Ronaldo non starà fuori a lungo»

Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato della situazione di Cristiano Ronaldo, escluso contro il Chelsea

LE PAROLE – «Cristiano Ronaldo non è convocato, ma si sta allenando per tenersi in forma per prepararsi alla prossima partita dopo il Chelsea. La multa non è un discorso da affrontare qui, è una cosa tra Cristiano e il club. Non credo sarà escluso a lungo termine, non è quello che ho in mente. Voglio che sia in rosa, voglio che si metta in forma per ogni partita, perché ha un impatto importante».