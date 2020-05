Mancini assicura: «Se sono bravi sono pronto a convocare i ragazzi della Primavera»

Roberto Mancini ha parlato durante il Bfc Academy Webinar: queste le parole del commissario tecnico dell’Italia

ZANIOLO – «Zaniolo? Non è stato un caso. Lo vidi alle fasi finali dell’Europeo Under 19, in cui era sotto categoria e decisi di chiamarlo. A voi ragazzi dico, impegnatevi e allenatevi duro: se avete qualità tecniche e personalità sono pronto a chiamarvi, anche se non avete ancora esordito in prima squadra».

PRIMAVERA – «Nel mio staff ci sono persone che monitorano il campionato Primavera e se ci sono ragazzi in gamba sono pronto a chiamarli. Per me l’età non conta: contano tecnica e personalità. Ragiono così perché io a Bologna ho esordito a sedici anni e mezzo, grazie al fatto che trovai persone che mi diedero fiducia e sono sempre pronto a fare lo stesso. Bisogna dare spazio ai giovani bravi, farli giocare e lasciarli anche sbagliare».

DEBUTTO AZZURRO – «Quando Burgnich mi fece debuttare a 16 anni e mezzo, davanti a me c’erano 4-5 attaccanti molto piu’ bravi ed esperti, non so perche’ lo fece, ma mi diede la possibilità; le prime 2-3 gare entrai dalla panchina, ero emozionato, non riuscivo a giocare come volevo. Dalla quarta, feci anche gol a Como fini’ 2-2 e quel gol mi ha dato una spinta enorme e poi giocai quasi tutte le gare».