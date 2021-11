Mancini: «Domani vale una finale, ecco cosa dirò alla squadra»

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC in vista della sfida contro l’Irlanda del Nord

PARTITA – «Sì, vale una finale, ma bisogna vedere anche quello che accade in Svizzera. Cosa dirò alla squadra? Di giocare tranquilli e per vincere, senza pensare che si debba fare uno, due o tre gol. Dovremo essere concentrati sulla partita e cercare di vincere, poi vedremo alla fine quello che sarà successo. Cosa temo di più? Loro in casa sono molto solidi, non hanno concesso nemmeno un gol nel gruppo e non hanno mai perso, a dimostrazione del fatto che non sarà una partita così semplice».