Italia, Mancini e il biscotto: «Non abbiamo questo problema...»

Il c.t. della Nazionale Roberto Mancini ha smentito la possibilità di un “biscotto” col Galles

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa smentendo l’ipotesi di un possibile “biscotto” nel match di domani pomeriggio contro il Galles.

«Giocheremo per vincere. È il nostro principio e terremo fede a questo. Biscotto? Si usa quando due squadre hanno bisogno delle stesso risultato per andare avanti e noi non abbiamo questo problema».