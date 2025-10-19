Mancini Nottingham Forest, accordo possibile? L’indiscrezione

Mancini Nottingham Forest, salta la trattativa: nessun accordo tra le parti. Per il tecnico jesino si allontana il ritorno in Premier League

Sfuma definitivamente l’ipotesi Mancini Nottingham Forest. Dopo giorni di contatti e indiscrezioni, è arrivata la conferma: Roberto Mancini non sarà il nuovo allenatore del club inglese. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana e della Arabia Saudita era stato individuato dalla dirigenza dei “Tricky Trees” come il profilo ideale per risollevare la squadra, ma le trattative non hanno portato a un accordo.

Mancini Nottingham Forest: le trattative si fermano

Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, i contatti tra Mancini e il Nottingham Forest si sono intensificati negli ultimi giorni, ma l’intesa non è mai stata raggiunta. Il club, attualmente in piena zona retrocessione in Premier League, aveva messo l’allenatore jesino in cima alla lista dei desideri dopo l’ennesimo cambio in panchina. Tuttavia, le divergenze economiche e progettuali hanno impedito la chiusura della trattativa.

Nottingham Forest in crisi: terzultimo con soli 5 punti

Il Nottingham Forest, squadra storica del calcio inglese, sta attraversando un periodo di profonda crisi. Dopo un inizio di stagione disastroso, il club ha già esonerato due allenatori e si trova ora al terzultimo posto in classifica con soli cinque punti conquistati.

La società cerca disperatamente una figura di esperienza per rilanciare la stagione, e l’arrivo di Mancini sarebbe stato un segnale forte per l’ambiente e per la tifoseria. Tuttavia, l’operazione si è rivelata troppo complessa, anche per la volontà del tecnico di prendersi ancora del tempo prima di tornare su una panchina europea.

Il profilo di Mancini e le alternative del Nottingham

Dopo aver guidato l’Italia alla vittoria di Euro 2020, Roberto Mancini ha accettato la sfida con la nazionale dell’Arabia Saudita, dove ha deciso di lasciare nei mesi scorsi. Il suo nome era stato accostato al Nottingham Forest come possibile sostituto ad interim, ma l’accordo non si è concretizzato.

Il club inglese valuterà ora altre opzioni, tra cui tecnici liberi con esperienza in Premier League e allenatori emergenti disposti a lavorare in un contesto difficile ma prestigioso.