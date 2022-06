Mancini: «Rispetto per chi ha vinto l’Europeo, con i giovani un bel mix»

Le parole del CT azzurro Roberto Mancini e Sky Sport in vista della sfida di Nations League contro l’Inghilterra

Roberto Mancini ha rilasciato qualche dichiarazione dal ritiro della nazionale italiana. Le parole del CT a Sky Sport. Di seguito le sue parole

RICORDO – «Io penso che le vittorie dell’Italia rimangono nella storia. Sono state poche è la nostra è stata incredibile».

EQUILIBRIO – «Bisogna avere rispetto per la squadra che ha vinto l’Europeo, al termine di un processo lungo 3 anni, che non ha mai perso e giocato un grande calcio. Rispetto per quella squadra. Molti sono ancora con noi e con i giovani si possono fare un bel mix».

GIOVANI – «Tonali ha debuttato con noi due anni fa. Non è alle prime armi, come non lo sono molti altri. Sono ragazzi che giocano in A da qualche anno e hanno esperienza per regalarci soddisfazioni. Le partite si possono vincere o perdere, ma serve tempo».

FORMAZIONE – «Cambieremo qualcosa di sicuro perhè ci sono giocatori che hanno giocato due partite in pochi giorni e dobbiamo ancora affrontare l’Inghilterra. Vedremo chi sarà in forma per domani».