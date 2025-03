Mancini sicuro: «Non è una questione di pressione. La Roma è pronta, ma servirà questa cosa»

Mancini, difensore della Roma, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della sfida contro l’Atletic Bilbao

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla gara contro l’Atletic Bilbao.

LE PAROLE – «No, la pressione deve esserci sempre, ma quella giusta, quella cosa che senti dentro lo stomaco in partite importanti. I professionisti è giusta che l’abbiano, però la partita sarà tosta e siamo pronti. Non deve cambiare il nostro modo di giocare. Da quando è arrivato il mister le partite le affrontiamo sempre con grande determinazione e voler vincere la partita. Come all’Olimpico servirà grande concentrazione, sulle fasce sono molto veloci, ma noi giocheremo per vincere».