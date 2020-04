Mancini: «Spero che la Serie A si concluda. Ho una Nazionale molto forte»

Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport: queste le parole del ct dell’Italia

Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport toccando diversi temi. Queste le parole del ct dell’Italia su Serie A e Nazionale.

RIPRESA – «Se finisce una stagione, e me lo auguro, inizia l’altra immediatamente dopo. Si parla di finali europee in pieno agosto: non ci saranno soste, le rose dovranno ampliarsi, gli impegni saranno stressanti. Possiamo prendere esempio dalla Russia: consegnato lo scudetto, dieci giorni dopo si ricomincia. Ovviamente con una pausa invernale».

POCO SPAZIO ALLE NAZIONALI – «Lo so, ma io ora mi auguro che il calcio riparta e che aiuti il Paese a riprendersi. Non voglio pensare ai miei interessi personali: spero che la serie A si concluda ed esprima i suoi verdetti, al resto penserò dopo».

ITALIA – «Ho una Nazionale molto forte, costruita su certezze e giocatori molto esperti. Voglio guardare la cosa positiva: i giovani, come Tonali, cresceranno a prescindere da dove giocheranno e qualcuno tornerà in gruppo perché oggi sarebbe rimasto fuori. Penso a Zaniolo, naturalmente».

SCUDETTO – «Juve e Lazio sono ovviamente le favorite, ma Inter e Atalanta potrebbero rientrare in ballo, due mesi di stop fanno la differenza e i valori potrebbero essere cambiati».