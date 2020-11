Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato al Corriere dello Sport tornando sul diverbio avuto con Zaniolo

«Lo conosco da quando ero alla Fiorentina. IN quella partita posso avere sbagliato a riprenderlo in campo davanti alle telecamere. In quel momento vincevamo 2-1, c’era da soffrire. Lui era reduce dall’infortunio ed era entrato male, gli ho detto quello che pensavo, dopo ci siamo subito abbracciati. È finita lì, mi ascolta quando gli parlo».