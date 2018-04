Mandzukic con le valigie, la Juventus ci pensa. In Spagna esagerano: voci su Morata

Il calciomercato della Juventus passa dall’attacco: Mario Mandzukic ha le valigie pronte e lo vogliono in Cina. Intanto in Spagna esagerano e accostano Morata ai bianconeri

La Juventus pensa alla trasferta di Champions League con il Real Madrid, ma anche al calciomercato. Mario Mandzukic potrebbe esserci al Bernabeu da titolare, in una delle sue ultime partite europee con la Juve, almeno secondo le voci. Pare che il croato abbia già le valigie pronte e possa dire addio alla Juventus a fine stagione. Lo vogliono in Cina da almeno un anno, ma lui ha sempre rifiutato, stavolta però le cose potrebbero cambiare. Con la Juve ha un contratto fino al giugno del 2020 ma le recenti prestazioni potrebbero portarlo lontano da Torino a partire dalla prossima estate.

Per sostituirlo c’è chi fa il nome di Alvaro Morata. Mundo Deportivo, quotidiano spagnolo, ha tirato fuori un possibile ritorno di Morata in maglia Juventus a partire da luglio. L’ipotesi, per quanto possa far piacere ai tifosi juventini, è quasi impossibile. Lo spagnolo milita nel Chelsea e costa moltissimo, difficilmente lascerà i Blues anche se forse dovrà dire addio al suo maestro Antonio Conte. Mandzukic è sul piede di partenza e, in questo momento, la sua cessione sembra difficile da evitare; le voci su Morata, però, risultano esagerate, la Juve non ha intenzione di riportarlo a Torino.