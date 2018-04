Dall’Inghilterra sicuri: «Via Conte dal Chelsea, al suo posto ecco Allegri»

Non si fermano le voci sul futuro di Massimiliano Allegri, che la stampa inglese vorrebbe al Chelse al posto di Antonio Conte

Massimiliano Allegri sarà sicuramente concentrato sul match di questa sera con il Real Madrid. Tuttavia continuano a susseguirsi diverse voci sul suo futuro che sembra essere sempre più lontano da Torino. L’ultima indiscrezione viene dall’Inghilterra, come riportato dal Corriere dello Sport, e vedrebbe l’attuale allenatore della Juventus destinato a sostituire Antonio Conte al Chelsea. I blues non stanno vivendo la stagione che ci si aspettava, e dopo la sconfitta con il Tottenham è sempre più difficile un approdo in Champions League.

Per questo è quasi certo che Conte saluterà già quest’estate dopo due anni a Londra e una Premier League vinta da protagonista. Abramovich sembra aver già deciso che il sostituto sarà Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è infatti in notevole vantaggio sui vari Tuchel, Sarri o Luis Enrique, e sarebbe l’autentico oggetto del desiderio del presidente. Vedremo come si evolverà la situazione quest’estate e quale sarà il futuro di Allegri.