Mandzukic, dopo lo Spartak Mosca si fa vivo il Marsiglia: i dettagli

Mario Mandzukic è alla ricerca di una nuova squadra, sfumata l’occasione di andare allo Spartak Mosca, potrebbe approdare a Marsiglia

Continua l’odissea di Mario Mandzukic alle prese con la ricerca di una nuova squadra dove andare a giocare. La trattativa con lo Spartak Mosca sembra essere definitivamente sfumata, come riporta Footmercato, e ora l’attaccante è alla ricerca di una nuova squadra dove approdare.

Terminata l’esperienza in Qatar con l’Al Duhail, l’ex Juve potrebbe arrivare in Francia, più precisamente all’Olympique Marsiglia, dove stanno cercando un sostituto per Mitroglu.