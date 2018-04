Mandzukic e Marchisio con le valigie: sarà addio alla Juve

Il centravanti croato e il centrocampista italiano potrebbero lasciare la Juventus. Mandzukic e Marchisio possibili partenti

Non sarà rivoluzione ma poco ci manca. La Juventus non ha bisogno di rifondare, almeno stando a sentire le dichiarazioni di Allegri, ma ha bisogno di cambiare. La Juve si rinnoverà, come fa ormai da 7 anni a questa parte, e punterà ancora una volta su un mix tra giovani ed esperti. Buffon dovrebbe ritirarsi, Lichtsteiner e Asamoah non rinnoveranno, Barzagli dovrebbe rinnovare per un’altra stagione mentre Chiellini dovrebbe firmare il rinnovo per altri due anni. A rischio le conferme di Mario Mandzukic e Claudio Marchisio.

Il calciatore croato, idolo dei tifosi, non vuole più giocare sulla fascia sinistra. Il centravanti si è sacrificato per un anno e mezzo ma, a 32 anni (li compirà a maggio), non se la sente di iniziare una nuova stagione sulla corsia mancina. Il giocatore ha mercato in Turchia, in Cina in America ma anche in altri campionati europei ed è uno dei maggiori indiziati a lasciare la Juventus. Valigie pronte anche per Claudio Marchisio. Il Principino bianconero, dopo un’intera carriera dedicata alla Vecchia Signora, sente di aver fatto il suo tempo e saluterà i bianconeri. Per il numero 8 è pronta una nuova avventura in MLS, nei New York FC che furono di Pirlo.