Allegri sprona la Juve: «Dimentichiamo la Champions: attenti al Napoli»

Archiviata la sconfitta in Champions con il Real Madrid, la Juventus è pronta per la trasferta di Benevento: le parole in conferenza stampa di Massimiliano Allegri

Reduce dallo 0-3 contro il Real Madrid in Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri è attesa domani al Vigorito dalla sfida contro il Benevento, valida per la 31^ giornata di Serie A 2017/2018. Ecco le parole in conferenza stampa del tecnico bianconero: «Dovremo mantenere il vantaggio sul Napoli, altrimenti gli consentiremmo di rientrare in corsa. Ciò che è accaduto martedì nel calcio succede: la squadra ha fatto una bella partita per 60’. I nostri obiettivi non cambiano: il campionato ha la priorità. Dobbiamo smaltire la sconfitta con il Real Madrid». Un commento sullo stato d’animo della squadra dopo il ko con le Merengues: «Il giorno dopo li ho visti abbattuti e un po’ dispiaciuti. Hanno fatto ottimi allenamenti, siamo tutti pronti per continuare il cammino in campionato».

Massimiliano Allegri ha poi parlato del gap con il Real Madrid: «Non è preoccupante: il risultato è la cosa più importante, ma non scordiamoci che l’anno scorso il 3-0 lo abbiamo dato al Barcellona e, per assurdo, in quella partita abbiamo subito di più che con il Real Madrid. Bisogna, a malincuore, accettare questa sconfitta, ma la squadra è cresciuta molto: quattro anni di alto livello europeo contro grandi squadre». Infine il tecnico, accostato al Chelsea negli ultimi giorni, ha commentato il possibile restyling della rosa: «La Juventus da quando sono arrivato ha cambiato nove titolare, ci sono dieci calciatori che vanno dal 1990 al 1997. Ogni anno la Juve si è rinnovata ed ha inserito nell’organico calciatori giovani. La Juve dovrà fare il mercato come lo ha sempre fatto: abbiamo sempre cambiato, messo dentro giovani di qualità miscelando con un gruppo di grande esperienza. Ora dobbiamo pensare al finale della stagione, poi con la società valuteremo i calciatori da prendere».