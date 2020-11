Mario Mandzukic potrebbe tornare subito in campo: sull’ex attaccante della Juventus c’è l’interesse di una squadra inglesse

Mario Mandzukic potrebbe fare presto il suo ritorno in campo. L’attaccante croato ex Juventus, infatti, è svincolato. Tramontata la pista Bologna, per le parole di Mihajlovic, si aprono le porte della Premier League.

Secondo quanto riportato dal Birmingham Mail, sul croato ci sarebbe il vivo interesse dell’Aston Villa. Sicuramente interessante vedere un attaccante fisico e combattivo come Mandzukic nel campionato inglese.