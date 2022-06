Manè: «Il Bayern arriva al momento giusto della mia carriera»

Le prime parole di Manè da calciatore del Bayern Monaco: «Gioco per il Bayern e voglio vincere tutti i titoli»

Dopo il comunicato ufficiale, ecco le prime parole di Sadio Manè come nuovo calciatore del Bayern Monaco.

NAGELSMANN – «Ho parlato con il tecnico Julian Nagelsmann ed è stato molto importante nella mia decisione finale».

LINGUA – «Parlerò in inglese perché avrò bisogno di almeno tre mesi per parlare correttamente in tedesco»

ADDIO AL LIVERPOOL -«Ho trascorso sei anni molto, molto buoni a Liverpool con persone fantastiche e buoni amici. Ovviamente nessuno ne era felice, ma fa parte della vita. Ho giocato in Premier League per otto anni e il Bayern Monaco è il club giusto per vincere tutti i titoli»

KLOPP – «Kloppo è Kloppo, lo conoscete tutti. È un buon allenatore. Auguro il meglio al Liverpool. Quando ho parlato con Jürgen della mia partenza, era ovviamente molto triste, ma mi ha capito e mi ha augurato il meglio. È un grande allenatore e abbiamo un ottimo rapporto»

PERCORSO – «Ho giocato in Austria, Francia e Inghilterra. Ora sono in Germania. Non è male. Ho sempre lavorato sodo per giocare per i club più grandi. Tutta la mia vita è piena di sfide. Quando giochi per il Bayern sai per cosa ti stai preparando. Gioco per il Bayern e voglio vincere tutti i titoli»

GOL PREFERITI – «Dirò il mio primo gol all’Emirates Stadium contro l’Arsenal all’esordio. E poi dopo, il mio secondo gol, dirò contro il Bayern, contro Manuel Neuer! Scusa Manu, vengo ma penso incredibile anche il secondo gol».