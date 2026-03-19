Serie A
Manganiello ‘fermato’ dopo Inter Atalanta? Nessuna punizione. Arbitrerà all’estero e tornerà dopo la sosta ma…
Manganiello non viene fermato dopo Inter Atalanta: designazione internazionale ora, rientro in Serie A a fine marzo
Gianluca Manganiello, al centro delle polemiche dopo la direzione di Inter‑Atalanta, non è stato fermato dall’AIA. Il fischietto della sezione di Pinerolo arbitrerà infatti all’estero nel prossimo turno, nell’ambito di un programma di scambi internazionali già definito. Fonti arbitrali spiegano che la designazione rientra nelle «regolari collaborazioni con campionati stranieri», smentendo così l’ipotesi di una sospensione tecnica dopo il discusso pareggio di San Siro.
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Il direttore di gara, criticato per alcuni episodi contestati durante la sfida dei nerazzurri di Cristian Chivu, proseguirà quindi la sua attività lontano dall’Italia per questa giornata. Dopo la sosta tornerà regolarmente in Serie A, rientrando nelle rotazioni dei designatori. La scelta di mandarlo all’estero viene interpretata come una normale alternanza, utile anche ad abbassare la tensione accumulata nella fase calda del campionato 2025/2026.
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L’invio di arbitri italiani in altri campionati europei o extra‑europei è ormai una prassi consolidata dell’AIA, pensata per accrescere l’esperienza internazionale dei direttori di gara. Per Manganiello questa parentesi rappresenta un’occasione per ricaricare le energie in vista delle sfide decisive di aprile. Mentre l’Inter si prepara alla trasferta di Firenze sotto la direzione di Andrea Colombo, il fischietto piemontese potrà concentrarsi sulla sua designazione internazionale, un passaggio previsto dai protocolli di collaborazione tra federazioni e non un segnale di sfiducia.