Mano di Spinazzola non sanzionato in Lecce Napoli. Marelli spiega: «Ecco perchè. Mentre all’Inter...»

Mano di Spinazzola non sanzionato in Lecce Napoli. La moviola di Marelli

Marelli, ex arbitro ed attuale commentatore, ha analizzato Inter Verona su Dazn, con tanto di riferimento ad un altro episodio che nella giornata di ieri ha fatto discutere: il presunto tocco di mano di Spinazzola in Lecce Napoli. Cosa dice:

MARELLI SU INTER VERONA – «Tocco di mano di Valentini al 7′, Manganiello se l’è perso. Il braccio si allarga ed è per questo punibile, si allarga verso il pallone ed è per questo rigore. Al 78′ manca il secondo giallo a Duda per imprudenza, giusto dare il vantaggio perché l’Inter stava impostando un’azione potenzialmente pericolosa ma, a fine azione, Manganiello doveva ammonire per la seconda volta Duda che invece è stato sostituito dall’allenatore.

Questa, in ambito arbitrale, viene definita la sconfitta dell’arbitro. Lo stesso allenatore della squadra che avrebbe dovuto giocare in 10 si accorge della grazia ricevuta e lo sostituisce perché al primo fallo successivo sarebbe poi stato sicuramente espulso. Trattandosi di una seconda ammonizione, il VAR non poteva intervenire. Se fosse stata una SPA, una trattenuta, non ci sarebbe stata la seconda trattenuta, anche perché l’azione si è comunque sviluppata»

MANO DI SPINAZZOLA – «Il tocco di braccio c’è stato, sui social sta circolando un’immagine che dimostrerebbe un tocco di petto ma, con la nostra lente, abbiamo dimostrato che il tocco col braccio c’è stato ma non è punibile, è un tocco dopo un pallone inaspettato. Spinazzola aveva le braccia in posizione naturale, il pallone gli arriva in modo totalmente inaspettato. Il braccio non si muove, Valentini invece ha una mano che si muove verso il pallone, Spinazzola no, non può stare come una statuina, non c’è un movimento verso il pallone, ecco perché il tocco di braccio non è punibile»