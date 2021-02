Mantovani svela: «Commisso voleva comprare la Sampdoria»

Enrico Mantovani, ex presidente della Sampdoria ha svelato un retroscena legato all’interessamento di Rocco Commisso per il club blucerchiato

Enrico Mantovani torna a parlare delle vicende blucerchiate. In un’intervista a firenzeviola.it, l’ex presidente della Sampdoria ha svelato un retroscena sul presidente della Fiorentina Rocco Commisso.

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24

CESSIONE – «Non so neanche se Commisso se lo ricordi, ma nel lontano 2000-2001, tre mie persone si sono recate presso di lui negli USA per parlare di un’ipotetica cessione della Sampdoria. Ci fu un bell’incontro, era circondato da professionisti. Poi la cosa si arenò, non per mancanza di interessi da parte sua, ma a causa di eventi suoi aziendali che misero in stand-by l’operazione».