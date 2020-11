Maradona in osservazione, folla di tifosi all’esterno dell’ospedale per Diego – VIDEO

L’intervento al cervello di Diego Armando Maradona è riuscito, ma i tifosi dell’argentino non vogliono lasciarlo solo

L’intervento di circa un’ora e mezza al cervello su Diego Armando Maradona, per la rimozione dell’ematoma cerebrale, è riuscito e ora l’argentino si trova in osservazione alla clinica Oliva di Buenos Aires. Le tempistiche delle dimissioni dipenderanno dall’evoluzione del suo quadro clinico, i tempi di recupero non sono ancora certi. Prima dell’operazione Maradona è stato sottoposto a una serie di esami, tampone anti Covid-19 compreso.

Nel frattempo, all’esterno della clinica sono accorsi tantissimi tifosi con bandiere, messaggi e striscioni per Maradona a dimostrazione dell’amore sconfinato del popolo argentino per la loro leggenda. Inoltre, durante il trasferimento del Pibe de Oro dall’ospedale La Plata alla clinica Oliva, un corteo di tifosi ha seguito l’ambulanza per tutto il tragitto.