Maradona, il fratello Hugo racconta l’ultima telefonata con Diego

Sereno. E’ così che Hugo Maradona descrive lo stato d’animo del fratello Diego Armando. Le sue parole al Corriere del Sera

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha rivelato il contenuto dell’ultima telefonata occorsa fra i due.

SERENO – «Assolutamente, era sereno. Se Diego quella notte fosse stato sofferente avrebbe fatto di tutto per non farmene accorgere. Lui era così, non voleva dare fastidio. Siamo in sette tra fratelli e sorelle, ci chiamava tutti ma non parlava dei suoi problemi. Non lo ha mai fatto. Ecco perché dico, con grande dolore, che la verità sulle ultime settimane della sua vita, la conosce soltanto lui».