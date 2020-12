Diego Armando Maradona Jr, figlio del compianto Pibe de Oro, ha parlato della morte del papà e delle indagini in corso. Le sue parole

Diego Armando Maradona Jr ha parlato della morte del papà, il compianto Pibe de Oro, ai microfoni di Sky Sport.

MARADONA – «Appena sarò pronto, ho ancora degli strascichi del COVID che mi ha quasi ucciso, sicuramente andrò a dare un bacio a mio padre».

LE INDAGINI – «Io devo essere onesto, essendo ricoverato in ospedale gli ultimi 10 giorni ho seguito poco, ero attaccato ad una maschera per respirare. C’è un’indagine in corso: io e i miei fratelli e le mie sorelle ci presenteremo al processo come parte lesa e se c’è stata incuria, e se qualcuno ha responsabilità sulla morte di mio padre la pagherà».