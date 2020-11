Maradona jr.: «Papà ha reagito benissimo. Trauma per qualche situazione domestica»

Diego Armando Maradona jr. ha parlato dell’operazione ricevuta dal padre nella notte

Diego Jr., figlio di Diego Armando Maradona, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della situazione del Pibe de Oro dopo l’operazione ricevuta nella notte in Argentina.

«È stata una nottata insonne, per il trascorso clinico di mio padre ogni operazione diventa sempre un po’ preoccupante. Ci tengo a dire che papà ha reagito benissimo, è nelle mani di un’equipe medica di altissimo livello. Papà non ha il coronavirus grazie a Dio. Alla base di questo trauma c’è una botta riportata in una caduta o in qualche situazione domestica, della quale non ci eravamo mai accorti. La Tac ha rivelato questo edema che è stato rimosso tempestivamente».