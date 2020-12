Oltre all’intitolazione dello stadio, potrebbe essere realizzata una statua in memoria di Diego Armando Maradona

Stefano Ceci, ex agente di Diego Armando Maradona ha confessato a Sky Sport che è al lavoro per far sì che venga realizzata una statua raffigurante El Pibe de Oro da piazzare all’esterno dello stadio di Napoli a lui intitolato.

Inoltre sulla base della statua, una volta realizzata, sarà apposta una frase che reciterà: «Ricordatevi che anche io sono stato napoletano»