Maradona: «Mi piacerebbe che i napoletani avessero un Messi. Anche se…»

Diego Maradona ha parlato ad alcuni media argentini della partita di Leo Messi al San Paolo contro il Napoli. Ecco le parole dell’ex campione azzurro.

«Mi sarebbe piaciuto affrontare Messi, anche se arriva al San Paolo quando il San Paolo è in declino. Messi non ha vissuto quello che ho vissuto, questo è il mio vantaggio rispetto a Leo, ma può tranquillamente giocare a Napoli. Non sarebbe in grado di fare le cose che ho fatto io (ride, ndr), ma vorrei che i napoletani avessero un Messi».