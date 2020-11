Maradona operato, il medico personale: «Nessuna complicazione»

Diego Armando Maradona è stato operato al cervello. El Pibe De Oro ha risposto bene all’operazione, come annuncia il suo medico

Leopoldo Luque, medico personale di Diego Armando Maradona, ha parlato del Pibe De Oro dopo l’operazione. Ecco le sue parole riportate da Adnkronos.

«Il decorso post-operatorio è eccellente e non registra alcuna complicazione. Anche i parametri di laboratorio sono migliorati, stessa cosa per l’anemia. L’operazione non ha avuto complicazioni, Diego sta bene, risponde bene e per oggi resterà in terapia intensiva in osservazione. Faremo altre Tac ma l’evoluzione è positiva, come positivi sono i parametri neurologici. I passi da seguire ora sono l’osservazione. Per ora l’inizio è stato molto buono, il risveglio è già un passo molto grande perché non era un operazione altamente complessa, ma è ancora neurochirurgia».