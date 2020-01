Maran: «Noi bravi, ma ho dubbi sul gol dello svantaggio» – VIDEO

Maran sul pareggio ottenuto in casa dell’Inter: «Siamo andati sotto in maniera un po’ dubbia, ma abbiamo dominato il gioco»

Rolando Maran può ritenersi soddisfatto dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter a San Siro. Il tecnico sardo ha tuttavia da recriminare qualcosa in occasione del gol subito, in cui sembra che Lautaro Martinez spinga leggermente via il difensore.

Così l’allenatore nel post match: «Siamo stati capaci di venire a Milano con personalità, andiamo a casa avendo avuto il dominio del gioco. Siamo andati sotto in maniera anche un po’ dubbia, secondo me».