Marchetti (vice segretario UEFA): «Superlega idea viziata, negherebbe i diritti ai club»

Giorgio Marchetti, vice segretario UEFA, è tornato a parlare del discorso Superlega ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole.

«E’ un’idea viziata se si intende un torneo chiuso formato da squadre che si autoinseriscono, Noi vogliamo un sistema aperto e competitivo che si basi sul merito: chi fa le migliori performance nelle rispettive Leghe, guadagna l’accesso alle Coppe. Queste competizioni non sono a iscrizioni. Stiamo parlando con i club per migliorare la Champions, che rimane la competizione europea nella quale crediamo, non penso a tornei che neghino i diritti ai club»