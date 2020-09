Marchisio e il futuro alla Juventus: «Vedremo se ci sarà l’occasione»

Claudio Marchisio ha parlato della possibilità di ritornare alla Juventus in un’altra veste

Claudio Marchisio, ex calciatore della Juventus, in una intervista a Fanpage ha parlato di un suo possibile ritorno in bianconero in futuro con un ruolo dirigenziale.

«La Juventus è stata una seconda famiglia non da quando sono arrivato in prima squadra ma da quando ho iniziato, dal 1993. Ritorno? Vedremo in futuro se ci sarà occasione. È importante quello che hai lasciato, non solo come trofei e vittorie, ma anche come ricordo per i tifosi».