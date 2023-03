Marchisio: «Fallo di mano di Rabiot? Non c'è stato proprio il contatto...»

Claudio Marchisio, ex giocatore della Juventus, ha parlato a La Domenica Sportiva in merito al match di ieri sera con l’Inter

PAROLE – «La Juventus ha interpretato meglio la partita e nelle ripartenze è stata maggiormente pericolosa. Allegri si è concentrato sul campo e, sul campo, ha 56 punti. Gli va riconosciuto che, nonostante le tante difficoltà, riesce a stare lì. Quello dell’Inter è stato un possesso palla sterile e lento. Fra le linee è mancato molto Lautaro Martinez. Il gol della Juventus? Per me la questione non è che quello di Rabiot non sia fallo di mano, ma è che non ci sia stato proprio il contatto. È importante guardare quanto impiega Kostic a stoppare la palla e a mirare. L’episodio che dovrebbe preoccupare Inzaghi è la reazione troppo lenta sia di Denzel Dumfries che di Matteo Darmian, non tanto se era fallo di mano o meno».