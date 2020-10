Marchisio: «Grazie al calcio si capisce che tutto non sta funzionando»

Claudio Marchisio ha detto la sua dopo il caso su Juventus-Napoli

Dibattito sui social per Claudio Marchisio. L’ex centrocampista della Juve ha parlato del caos in Juve-Napoli ma ha fatto un discorso più ampio e generalizzato in merito alla situazione italiana e non solo.

IL COMMENTO – «Vi soffermate su Juve-Napoli ma quello che è successo fa capire una volta di più, grazie al calcio che fa notizia, che tutto non sta funzionando. Quanti problemi di questo genere possiamo vederlo nel nostro paese in ogni settore???».