Marchisio: «Juventus scollata. Allegri via? Forse aspettano la sosta»

L’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha detto la sua sul momento difficilissimo dei bianconeri: le dichiarazioni a Rai Sport del Principino

SCOLLATI – «Il problema non è la Juve che perde, si può perdere. Se tu perdi col Monza senza mai tirare, c’è uno scollamento tra squadra, allenatore e società, si vede dalle dichiarazioni. Con una rosa importante, anche in 10 te la puoi giocare, ma questa Juve non riesce a giocare ed è preoccupante. Poi ci sono Vlahovic, Di Maria… Vlahovic non è più cresciuto da quando è arrivato. Esonerare Allegri è una soluzione? Adesso non sono dentro la Juve, mi auguro che risolvano tra loro. Il campionato è a due tappe, non vorrei si aspettasse la pausa per cambiare allenatore».