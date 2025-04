Marchisio: «Kings League evento importante per Torino, sono sicuro di una cosa»

Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, in occasione della conferenza stampa di presentazione della Kings League

Claudio Marchisio ha parlato dal Museo Egizio di Torino per la presentazione della finale della Kings League Italia del prossimo 22 maggio.

LE PAROLE – «Il mio compito è di fare da tramite tra la lega e i presidenti, sono contento di far parte di questa famiglia e di vivere la finale il 22 maggio qui a Torino all’Inalpi Arena. Un evento importante, di aspettiamo tanti ragazzi con i loro genitori, non vediamo l’ora di portarli lì. Ringrazio anche io le istituzioni. Mi aspetto che il 22 maggio si possa vivere una serata come quella del 12. A gennaio, vedere così tanta gente, da una parte ci spaventa ma ci rende felici. Allo Juventus Stadium c’è stato un evento ancora meglio, son convinto che all’Inalpi sarà ancora meglio, il contesto sarà qualcosa di unico».

