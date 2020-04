Marchisio: «Ripresa campionati? Deve essere uguali in tutti i Paesi»

Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, parla dell’eventuale ripresa dei campionati dopo l’emergenza Coronavirus

Intervenuto in diretta su Instagram sulla pagina di L84, squadra di futsal sponsorizzata proprio da lui, Claudio Marchisio ha parlato così dell’eventuale ripresa dei campionati.

RIPRESA – «È giusto che ci siano le Federazioni che pensino a questo. Siccome la situazione è assurda, penso che gli Stati debbano prendere le decisioni. Deve essere uguale per tutti: se si riparte si deve farlo in un lasso di tempo adatto, se si deve aspettare tanto per il bene di tutti è giusto rimandare tutto e ripartire con la stagione nuova. Il primo pensiero deve essere la salute di tutti, e tutti i campionati devono essere in linea».