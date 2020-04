Marchisio: «Se sei stato un grande calciatore non diventi automaticamente un grande dirigente»

Claudio Marchisio ha parlato in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24.com: queste le parole del Principino

Claudio Marchisio ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: queste le parole del Principino sul suo post carriera da calciatore.

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24

In Italia ci sono tanti allenatori, perché sempre meno dirigenti sportivi?

«Siamo convinti che un ex calciatore possa fare qualsiasi cosa all’interno del mondo del calcio, ma non è così. Ogni professione richiede competenze specifiche e non necessariamente il fatto di aver fatto il calciatore ad alti livelli automaticamente è sinonimo di preparazione in altri contesti. A volte ci si lancia nella scelta più facile, ma quella del post carriera è una decisione che va ponderata con grande attenzione e per la quale è necessario prepararsi nel migliore dei modi».