Marchisio: «Tentato dalla MLS, ma ho scelto la Juve» – VIDEO

Claudio Marchisio rivela che l’anno prima dell’addio alla Juve sarebbe potuto andare a giocare a Chicago. Le sue parole

Ai microfoni di Dazn, Claudio Marchisio rivela un retroscena sul suo passato da calciatore, spiegando che sarebbe potuto andare a Chicago.

«C’è stata una grande possibilità di andare a Chicago l’anno prima che lasciassi la Juve ma ci stavamo avvicinando alla finale di Champions, ed anche se stavo maturando la scelta di andare via in quel momento non me la sono sentita. Giappone? Mi affascina, ma non per giocare»