Marcus Thuram costretto a cercarsi su Google per entrare a San Siro – FOTO

Marcus Thuram ha dovuto cercarsi su Google per superare i controlli di sicurezza di San Siro

Simpatico siparietto allo stadio San Siro prima della partita di Champions League tra Inter e Borussia Monchengladbach. Protagonista, l’attaccante dei tedeschi Marcus Thuram.

Il figlio d’arte non è stato riconosciuto dai controlli di sicurezza dello stadio e, per farsi riconoscere, è stato costretto a googlarsi per identificarsi.