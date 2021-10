Marianella: «Napoli e Milan in cima fino alla fine. La Juve? Errori societari»

Massimo Marianella ha fatto il punto sul campionato di Serie A: dalle prestazioni di Milan e Napoli alle difficoltà della Juventus

Nel prepartita di Napoli–Bologna, Massimo Marianella ha fatto il punto sulla situazione della Serie A. Ecco le sue parole.

SERIE A – «Milan e Napoli hanno fatto una grande partenza e per me non sono una sorpresa. Staranno lì in alto fino alla fine, ne sono convinto».

JUVENTUS – «Qualcosa non ha finzionato a livello societario. Sono state cambiate tre gestioni negli ultimi tre anni, questo vuol dire che non hanno funzionato le idee iniziali. Con Sarri è arrivato uno Scudetto ma non è mai sbocciato l’amore. Con Pirlo non hanno avuto il coraggio di proseguire su quella strada».