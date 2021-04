Marino (dg Atalanta): «Atalanta antitesi della Super League. Contenti per i nostri ex alla Roma»

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha rilasciato un’intervista nel pre partita dell’Olimpico contro la Roma. Ecco le sue parole

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel pre partita dell’Olimpico ecco le sue parole.

SUPERLEGA – «L’Atalanta è l’antitesi della Super League, il calcio è un romanzo popolare di cui cambi la copertina ma restano i sogni e la storia. Preserviamo il calcio e il rapporto con i tifosi. Dobbiamo trovare spunti per migliorare il calcio»

ATALANTA – «Era difficile ma lo è tutt’ora, oggi abbiamo una gara difficile ma il mister è bravissimo a tenere alta la tensione e ha detto: guai fermarsi perché la strada è sempre in salita»

EX ATALANTINI – «Sono preoccupato perché se vale la legge dell’ex prendiamo tanti gol, fa piacere vedere nostri ex che facciano bene alla Roma, gli vogliamo bene. Nel calcio ci sono queste situazioni e abbiamo un ottimo ricordo di loro come giocatori e uomini»