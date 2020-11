Udinese, Marino: «Gotti a rischio? Ha una buona visuale dalla panchina»

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato della situazione di Luca Gotti in panchina

Pierpaolo Marino, ai microfoni di DAZN, rassicura Luca Gotti sul suo futuro in panchina con l’Udinese.

«Dobbiamo avere la mentalità delle squadre medio-piccole, ossia prima di tutto dobbiamo puntare ai 40 punti per la salvezza tranquilla e poi magari spingerci più in alto se si presentano le giuste opportunità. La posizione di Gotti a rischio in caso di sconfitta? Penso starà seduto in panchina, avrà una buona visuale del campo».