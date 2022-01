ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marino: «Atalanta? Mai vista una cosa del genere. Prendiamo un difensore». Le dichiarazioni del dirigente dell’Udinese

Pierpaolo Marino a Sky Sport prima di Juve-Udinese.

ATALANTA – «L’arrabbiatura non passerà, finché la classifica non ci darà quello che vogliamo. Rimane il rammarico per quella giornata incredibile, di vigilia, nella sfida contro l’Atalanta perché in quarant’anni di calcio è successo qualcosa che non si è mai visto».

COSA LASCIA – «La delusione, il rammarico perché questo è uno sport dove tutti dovrebbero essere messi in condizione di giocare al massimo delle possibilità. Ho fatto qualcosa come 34 campionati fra Serie A e B, una trentina di A, devo dire che un momento così irrazionale non lo avevo mai vissuto».

NUOVO PROTOCOLLO – «Non abbiamo niente di notificato, mi sembra più logico. Se la vogliamo parametrare alla partita con l’Atalanta, facendo un calcolo sommario che abbiamo fatto anche se non sappiamo qual è il numero – aspettiamo la Federcalcio, spero la ponderino bene: i Primavera non professionisti, portieri o giocatori di movimento non devono andare in campo in A – mi riservo di giudicarlo… Mi pare una sconfitta per gli enti organizzativi, soprattutto per la Lega, che a un anno di distanza da Juventus-Napoli si è sollecitato solamente ora, dopo l’obbrobrio di Udinese-Atalanta, il parere del governo. Non ci si mette a legiferare a due giorni dalla partita».

MERCATO – «Vogliamo integrare un reparto competitivo. Benkovic è un acquisto prospettico, come avete visto dalle statistiche ha bisogno di recuperare, di essere ricondizionato. I nostri scout lo conoscono bene, ha qualità importanti, con calma lo metteremo in condizioni per esprimersi al meglio. È partito Samir e qualcosa faremo ancora. Sicuramente un difensore, anche se nomi non ne faccio».