Marino: «La famiglia Pagliuca vuole una Atalanta forte»

Le parole del direttore generale dell’Atalanta prima della gara di Europa League con il Lipsia valido per la semifinale

Il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara di Europa League contro il Lipsia.

LA DICHIARAZIONE – «In tribuna c’è anche la famiglia Pagliuca. Sappiamo le voci che lo vogliono vicino al Chelsea, ma il fatto che oggi sia qui è la dimostrazione che Stephen Pagliuca vuole una Atlanta forte»

Stephen Pagliuca, prima del calcio di inizio, è sceso in campo accanto alla famiglia Percassi per un giro d’onore di presentazione e per farsi conoscere dai tifosi