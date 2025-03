Marino: «L’Udinese è forte, può arrivare in alto. Futuro Runjaic? La mia opinione è questa»

Le parole di Pierpaolo Marino, ex direttore dell’area tecnica dell’Udinese, sulla stagione del club friulano in Serie A. I dettagli

Pierpaolo Marino ha parlato al Messaggero Veneto del momento dell’Udinese.

OBIETTIVO – «Ora deve evitare il pericoloso contraccolpo e portare a casa il decimo posto, superando i 50 punti».

COSA FARE ORA – «Tenere la tensione alta nel gruppo, un compito che spetta soprattutto all’allenatore, perché c’è il rischio che qualche giocatore pensi solo al proprio orticello».

RISCHI – «La mancanza di obiettivi innanzitutto. Noi avevamo cullato il sogno UEFA e anche senza fare proclami alla tifoseria ci credevamo davvero, avendo anche fissato dei premi. Il contraccolpo fu duro perché dopo quel due a due ci allontanammo dalla zona Europa, finendo a nove punti dall’Atalanta, allora settima. Da lì in poi conquistammo solo sette punti nelle restanti nove giornate».

FUTURO RUNJAIC – «Ha in mano una squadra forte che per me ha fatto cinque punti in meno. Detto questo, mi piacerebbe sentirlo parlare in italiano per conoscerlo meglio. Credo che con nove partite davanti l’Udinese debba arrivare almeno a quota 50, altrimenti sarebbe un vero delitto».