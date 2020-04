Marocchi: «Baggio? Quando aveva la palla tra i piedi era quanto di più bello ci fosse»

Giancarlo Marocchi ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Roberto Baggio e Andrea Fortunato. Le sue parole

Giancarlo Marocchi, ex giocatore di Bologna e Juventus e attuale opinionista di Sky, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando Roberto Baggio e Andrea Fortunato.

BAGGIO – «Ho giocato 6 anni con lui, 5 alla Juve e uno al Bologna. Mi sono sempre trovato bene perché mi trovavo sempre in una situazione privilegiata per godermi la bellezza del calcio. Quando aveva la palla tra i piedi era quanto di più bello ci fosse. Ci si potrebbe fermare lì, quello che ha vinto o non ha vinto, dove ha giocato e non ha giocato, sono cose di poca importanza. Era lui indipendentemente dalla maglia che indossava in quel momento. È sempre stato il genero che ogni padre avrebbe voluto. Era tranquillo e affidabile ma aveva quei piedi lì con il pallone. Probabilmente non andava bene ai suoi allenatori perché il 10 così bravo doveva essere come minimo come Maradona: fuori tutte le notti, donne, droghe. Mi sono dato questa spiegazione, io gli ho solo voluto bene e basta».

ANDREA FORTUNATO – «Giocammo a Roma una partita e in 4-5 lasciammo la squadra per andare a Perugia dove si stava curando. Era ospite di Ravanelli e stava tentando il miracolo. Mi ricordo quella giornata. Poi purtroppo ricordo il giorno in cui lo accompagnammo nell’ultimo viaggio, è veramente dura ma poi ricordo di averlo avuto come compagno, anche se per poco».