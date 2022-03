Psg, Marocchi: «Messi cammina in campo ed è in declino, c’è un limite a tutto»

Le considerazioni di Giancarlo Marocchi, ex-calciatore ed opinionista Sky, sul rendimento di Lionel Messi al Paris Saint-Germain. Le sue parole:

«Pensate ai tifosi del PSG: per quanti anni saranno costretti a vedere camminare Messi in campo? C’è un limite a tutto. Io difendo Neymar a spada tratta, perché può giocare male, ma almeno è sempre dentro la partita. Messi negli ultimi due anni no, sia al Barcellona che al PSG. È un peccato, mi spezza il cuore vedere un declino così di uno dei migliori giocatori di sempre».