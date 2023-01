Marocchino: «La Juve ha sempre un po’ di fiatone»

Domenico Marocchino, ex centrocampista e attaccante della Juventus, ha parlato analizzando la sconfitta della Juve contro il Napoli

Domenico Marocchino, ex centrocampista e attaccante della Juventus, ha parlato a Juventusnews24. Di seguito un estratto della sua intervista.

DI MARIA – «Di Maria è stato uno dei pochi che si è salvato, facendo anche un bel gol. Però la Juve in un certo contesto sembra avere il freno mano tirato per paura che Di Maria si faccia male, o che Chiesa non sia in condizione o che Vlahovic abbia dei problemi. La Juve ha sempre un po’ di fiatone. Teniamo presente che in diverse partite ha giocato con un centrocampista di interdizione come Miretti dietro una punta unica e questo ha facilitato parecchio il centrocampo. Deve capire se tutti questi giocatori di talento messi insieme siano utili e siano un vantaggio da utilizzare, oltre a come utilizzarli».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24